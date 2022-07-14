"Известия": Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что ряд государств выразили желание присоединиться к организации, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Кроме Саудовской Аравии, Египта и Турции о планах вступить в БРИКС заявили Аргентина и Иран. По данным информатора, наследный принц королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед бин Салман «‎серьезно настроен на вступление в БРИКС»‎.

Соответствующее обсуждение о членстве стран в объединении может состояться уже на следующем саммите в 2023 году

«Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», - отметила Ананд.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что в будущем может появиться новая резервная валюта для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР).

Страны БРИКС углубляют взаимодействие между собой по всем направлениям сотрудничества, а авторитет объединения растет, заявлял президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС. По мнению российского лидера, государства БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом