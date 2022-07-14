Посольство России в Вашингтоне назвало дезинформацией заявления США об изъятии паспортов на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все украинские граждане, получающие российское гражданство делают это добровольно, заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы отнимает украинские паспорта, представляют собой низкокачественную дезинформацию.

"Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов - низкокачественная западная дезинформация", - говорится в говорится в заявлении, опубликованном посольством РФ в США в Telegram.

В посольстве также отметили, что "очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции".

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что на российской территории якобы удерживаются 1,6 млн украинских граждан, назвав его слова «медицинским случаем».

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.