В конгрессе США разгорелся спор из-за прав на аборт для беременных мужчин

В США разгорелся спор из-за прав на аборт для беременных мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Джошем Хоули и профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс поспорили из-за прав беременных мужчин на аборт. Это произошло во время слушаний в конгрессе Соединенных Штатов Америки.

Как пишет USA Today, во время речи Бриджс сенатор Хоули обратил внимание, что эксперт говорит «о людях с возможностью забеременеть» и спросил, имеет ли она ввиду женщин.

Бриджс ответила, что мужчины-трансгендеры могут забеременеть, на что Хоули попросил уточнить, кому же принадлежит право на аборт.

- Я хочу подчеркнуть, что ваши вопросы трансофобные и они провоцируют людей на насилие из-за того, что вы их не признаете, — возмутилась профессор и спросила Хоули, могут ли, по его мнению, мужчины забеременеть.

После отрицательного ответа сенатора Бриджс заявила, что законодатель отрицает существование трансгендеров.

Напомним, 24 июня Верховный суд США отменил всеобщее конституционное право на аборт, пересмотрев дело «Роу против Уэйда» 1973 года. Высшая судебная инстанция США делегировала право регулирования законодательства в этой сфере отдельным штатам. Также сообщается, что сразу вслед за решением Верховного суда штат Миссури заявил о введении ограничений на аборты. Об этом заявил генпрокурор штата Шмитт. Позже в Соединенных Штатах тысячи человек пришли к зданию Верховного суда в центре Вашингтона в знак протеста против отмены федеральных гарантий прав на аборты. Граждане, несогласные с такой позиции властей, начали собираться сразу после вынесения судом соответствующего вердикта. Люди на улицах выражают свое недовольство, протесты идут уже более семи часов. С критикой выступил и действующий американский лидер Джо Байден. По его словам, такое решение подвергает риску здоровье и жизни женщин.