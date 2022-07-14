Денис Мантуров Фото: Евгения ГУСЕВА

Программа льготного автокредитования в России возобновлена с 14 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб. А также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе "Моторинвест" в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей", - уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство России приняло решение направить 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности. Средства должны простимулировать рынок той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена потребителям в России.

Из них на возобновление по автокредитованию направят 10,2 миллиарда рублей, на льготный лизинг - 4,9 миллиарда рублей, на скидки по электрическому транспорту - 2,6 миллиарда рублей – по газомоторной технике - 3,3 миллиарда рублей.