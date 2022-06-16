Правительство России направит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса в автопроме Фото: Константин ИВШИН

Правительство России направит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Средства должны простимулировать рынок той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена потребителям в России.

«Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса. В первую очередь, это возобновление по автокредитованию – 10,2 миллиарда рублей, 4,9 миллиарда рублей – на льготный лизинг, 2,6 миллиарда рублей – на скидки по электрическому транспорту и 3,3 миллиарда рублей – на газомоторную технику», – рассказал министр журналистам.

Как отметил Мантуров, эти направления важны и для граждан, и для малого и среднего бизнеса. Кроме того, по его словам, президент России Владимир Путин поручил в течение двух месяцев обновить стратегию развития автопрома. В ней будут отражены меры поддержки, в том числе на ближайшие три года, добавил он.

Как писал сайт Kp.ru, глава государства поручил обеспечить доступность легковых автомобилей для россиян. Также президент призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности.