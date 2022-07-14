Президент Сербии заявил, что мир отправится в ад, если Запад не примет предложение Путина

Александр Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич считает, что миру грозит ад, если Запад не примет предложение российского лидера Владимира Путина.

- Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск-Краматорск-Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они его не примут, — сказал он в интервью телеканалу TV Pink.

Вучич выразил мнение, что Запад ведет войну с Россией через Украину, и назвал украинский кризис «мировым конфликтом».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Москвы на Украине не направлена против украинцев, а идет против киевского режима. Песков подчеркнул, что «весьма и весьма много» украинских граждан действительно хотят стать гражданами России, указав на то, что приняты накануне указ, упрощающий получение российского гражданства «чрезвычайно важен для большого количества людей». Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой Министерства иностранных дел Украины о том, что данный указ является посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны.