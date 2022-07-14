Василий Орлов: «В некоторых муниципалитетах посев овощей увеличился до 713 процентов, по картофелю до 557 процентов»

«В результате планомерной работы с аграриями в 50 предприятиях в этом году увеличили площади под картофель, а 17 аграриев увеличили площади под овощные культуры. В 11 муниципалитетах сельхозтоваропроизводители выполнили и даже перевыполнили план по севу овощей и картофеля. Благодаря региональным и федеральным мерам поддержки в некоторых муниципальных образованиях области посев овощей увеличился от 107 до 713 процентов, по картофелю от 103 до 557 процентов. Это не только позволит обеспечить жителей амурскими овощами, но и скажется на их цене», - прокомментировал Василий Орлов итоги ярового посева, который составил 1058 тысяч гектаров.

Глава региона отметил увеличение данного показателя на 66 тысяч гектаров и увязал это с наращиванием мер поддержки аграриев, как на региональном, так и на федеральном уровне.

«Мы видим, что меры поддержки работают, поэтому предлагаем увеличивать их на федеральном уровне. Предложения озвучил на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Петровиче Трутневе. Коллеги из других субъектов нас в этом поддерживают. Работа в данном направлении стратегически важна – это продовольственная безопасность», - заявил Василий Орлов.

Губернатор пояснил, что зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 178 тысяч гектар. Это ниже на 17 тысяч уровня 2021 года из-за большого количества осадков, которые выпали весной. Часть незасеянных зерновых полей была отставлена как пар под посев 2023 года, либо на них засеяна соей. Соя размещена на площади 857 тысяч гектар, это выше плана на 8 тысяч и уровня 2021 года — на 88 тысяч. Картофель размещен на площади 1,9 тысяч гектар, овощи открытого грунта размещены на площади 0,45 тысяч.