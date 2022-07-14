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Общество14 июля 2022 10:41

Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу

Строительство идет согласно плану
Строительство важных стратегических объектов в Самарской области идет согласно планам. Фото: пресс-служба правительства Самарской области. ​​​

Строительство важных стратегических объектов в Самарской области идет согласно планам. Фото: пресс-служба правительства Самарской области. ​​​

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти». Также в нем приняли участие представители и руководители подрядных организаций, профильного министерства и местных администраций.

На данном этапе строительства Волжского моста задействовано 2276 человек и 322 единицы техник. Общая его длина составит 3,7 километров. Автодорога «Обход Тольятти» планируется общей протяженностью в 100 км. Устройство нижнего слоя покрытия выполнено более чем на 65%, полностью готово 11,2 километра дороги. Строительство обоих объектов идет в плановом режиме.

— Строительство моста идет согласно ранее утвержденным планам. Преодолены некоторые сложности, которые возникали, в первую очередь, по металлу. С его дефицитом и удорожанием, что определило замедление работ весной. Сегодня строительство мостового перехода идет ритмично, — сказал Дмитрий Азаров.