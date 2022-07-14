Шесть бойцов украинского батальона «Кракен» застрелили во время драки с командирами

Шесть боевиков украинского батальона «Кракен» застрелили во время драки с командирами Фото: REUTERS

Министерств обороны России рассказали о конфликте боевиков украинского батальона «Кракен» с командирами из-за отказа выполнять приказы.

- Более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики украинского батальона «Кракен» отказались возвращаться в Покровское по приказу Киева. Минобороны добавило, что руководство ВСУ распорядилось сократить срок лечение раненных бойцов и приказало возвращать их в зону боевых действий без реабилитации.

В конце мая бойцы отдельного 18-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение, в котором пожаловались на неразумные приказы своего командования. По их словам, солдатам приказывали атаковать под артиллерийским огнем. Также морпехи подчеркнули, что не отказываются выполнять свой долг, но намерены это делать только под тем ценящим жизни солдат руководством.