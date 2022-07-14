Сейм Латвии запретил поставки газа из России Фото: REUTERS

Сейм Латвии поддержал поправки к закону об энергетике, предусматривающие диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение его стратегических запасов. Документом предполагает в том числе запрет на поставки голубого топлива из России.

«Закон предусматривает запрет на поставку природного газа из России», – говорится на сайте латвийского парламента.

Запрет на импорт российского газа начнет действовать с 1 января 2023 года. Также, согласно документу, оператор по транспортировке и хранению природного газа должен предоставить инфраструктуру, ограничивающую риски поставок, и обязан создать стратегические запасы природного газа.

Как писал сайт Kp.ru, в конце июня 2022 парламент Литвы официально запретил импорт природного газа из России. Закон запрещает оператору терминала сжиженного природного газа в Клайпеде распределять или использовать мощности терминала для поставок СПГ из «стран, угрожающих национальной безопасности Литвы».