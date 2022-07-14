Володин заявил, что отказ Украины от мирных переговоров негативно влияет на сохранение ее государственности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отказ Киева от мирных переговоров с Москвой ухудшает перспективы сохранения государственности Украины, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», – заявил спикер нижней палаты парламента в ходе выступления перед депутатами Народного собрания ЛНР.

По мнению Володина, подобными действиями Украины создает условия, чтобы ее «как государства в перспективе не стало».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы.

Как писал сайт Kp.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение с Россией «границ до 24 февраля».