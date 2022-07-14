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Общество14 июля 2022 17:17

В Чувашской Республике создан Креативный кластер

Соглашение о создании кластера подписано 14 июля 2022 года
Источник:kp.ru
В кластер уже вошли 20 креативных предпринимателей и компаний

В кластер уже вошли 20 креативных предпринимателей и компаний

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Управляющей компанией кластера стала Автономная некоммерческая организация «Международный центр креативной цифровой экономики». Новое объединение создано при содействии Центра кластерного развития, работающего в структуре центра «Мой бизнес».

Как пояснил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов, кластер необходим для создания условий по развитию креативной экономики, как драйвера экономики региона, а также для стимуляции подготовки квалифицированных кадров для работы в творческих индустриях.

В кластер уже вошли 20 креативных предпринимателей и компаний. В ближайшее время число участников может вырасти до 50. На сегодняшний день в Чувашии действуют пять кластеров, еще один — в процессе регистрации. Это одна из ключевых задач стратегии социально-экономического развития Чувашии.