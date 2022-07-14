В Чувашской Республике создан Креативный кластер

В кластер уже вошли 20 креативных предпринимателей и компаний Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Управляющей компанией кластера стала Автономная некоммерческая организация «Международный центр креативной цифровой экономики». Новое объединение создано при содействии Центра кластерного развития, работающего в структуре центра «Мой бизнес».

Как пояснил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов, кластер необходим для создания условий по развитию креативной экономики, как драйвера экономики региона, а также для стимуляции подготовки квалифицированных кадров для работы в творческих индустриях.

В кластер уже вошли 20 креативных предпринимателей и компаний. В ближайшее время число участников может вырасти до 50. На сегодняшний день в Чувашии действуют пять кластеров, еще один — в процессе регистрации. Это одна из ключевых задач стратегии социально-экономического развития Чувашии.