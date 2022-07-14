Глава Брянской области заявил о двух обстрелах погранпоста поселка Черноземный украинскими беспилотниками Фото: wikimedia.org

Украинские ударные беспилотные аппараты дважды обстреляли погранпост в поселке Черноземный в Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный, вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали», – написал он в Telegram.

Богомаз добавил, что в результате автозаправочной станции были повреждены остекление и внешняя обшивка здания АЗС.

Как писал сайт Kp.ru, на прошлой неделе украинские ударные беспилотники два раза входили в воздушное пространство Брянской области. Один из них обстрелял пограничный пост в Черноземном и АЗС в Новых Юрковичах. В результате инцидента никто не пострадал, была повреждена кровля АЗС.