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Политика14 июля 2022 17:57

Захарова заявила, что США провоцируют продление конфликта на Украине

Передавая оружие Киеву, Вашингтон способствует гибели людей, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова заявила, что США провоцируют продление конфликта на Украине

Захарова заявила, что США провоцируют продление конфликта на Украине

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты провоцируют продление конфликта на Украине, поставляя Киеву вооружение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рекомендацию американского посольства немедленно покинуть Украину.

«Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее американское диппредставительство выпустило уведомление сограждан с просьбой немедленно покинуть Украину и избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий. Свою рекомендацию посольство США объяснило опасностью «стать военными целями для русских».

Как писал сайт kp.ru, США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars и боеприпасы к ним. На сегодня поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12.