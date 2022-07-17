Глава МВД Германии допустила радикальные протесты в стране из-за высоких цен на электроэнергию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с высокими ценами на электроэнергию вследствие удорожания энергоносителей в Германии возможные протесты, однако власти к этому готовы, заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

«Конечно, существует риск того, что те, кто высказывал свое презрение к демократии в период пандемии коронавируса и часто общался с правыми экстремистами, будут использовать резкий рост цен как новую мобилизационную тему. Они хотят усугубить кризисы, чтобы получить от них прибыль. Мы готовы и к возможным новым протестам», – сказала глава МВД ФРГ в интервью Handelsblatt.

Как писал сайт Kp.ru, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германии следует быстро и безопасно обрести независимость от России в области энергоснабжения.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что в Германии продолжают расти цены на продукты питания и стоимость электроэнергии. Сильно увеличилась цена товаров, которую устанавливают сами производители, и это тенденция продолжиться, отмечало издание.