Лавров уличил натовских наводчиков РСЗО в руководстве действиями украинских военных "на земле" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что натовские наводчики РСЗО руководят действиями украинских военных "на земле".

"Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле", - написал он в своей статье под названием "Об инсценировках как методе политики Запада" для издания "Известия".

Лавров также выразил надежду, что в Европе остались "ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато".

Ранее стало известно, что операцией вооруженных формирований Украины по обороне Рубежного руководили иностранные инструкторы. Так, при обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ "Заря" города Рубежное были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне города и завода.

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