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Политика17 июля 2022 22:43

Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут отменены, если конфликт на Украине завершится "на условиях России"

При этом, как отметил канцлер, уже сейчас многие граждане ФРГ страдают от высоких цен на бензин и продукты питания
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут отменены, если конфликт на Украине завершится "на условиях России"

Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут отменены, если конфликт на Украине завершится "на условиях России"

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные антироссийские санкции Евросоюза не будут отменены в случае установления мира на "условиях, навязанных Россией".

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - написал он в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом, как отметил канцлер, уже сейчас многие граждане ФРГ страдают от высоких цен на бензин и продукты питания, многие "с тревогой" смотрят на счета за электроэнергию и топливо.

"Этот путь нелегок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша. Нам понадобится большая выдержка", - констатировал Олаф Шольц.

Как ранее писал сайт KP.ru, правительство Германии опасается, что Москва воспользуется ремонтными работами на газопроводе "Северный поток" и полностью прекратит поставки газа. Как сообщается, на сегодняшний день немецкие газохранилища заполнены на 58%. Власти Германии планируют, чтобы к 1 ноября текущего года запасы голубого топлива достигли 90%. Однако на фоне проблем с «Северным потоком» импортеры должны закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам.