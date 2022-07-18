Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут отменены, если конфликт на Украине завершится "на условиях России" Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные антироссийские санкции Евросоюза не будут отменены в случае установления мира на "условиях, навязанных Россией".

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - написал он в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом, как отметил канцлер, уже сейчас многие граждане ФРГ страдают от высоких цен на бензин и продукты питания, многие "с тревогой" смотрят на счета за электроэнергию и топливо.

"Этот путь нелегок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша. Нам понадобится большая выдержка", - констатировал Олаф Шольц.

Как ранее писал сайт KP.ru, правительство Германии опасается, что Москва воспользуется ремонтными работами на газопроводе "Северный поток" и полностью прекратит поставки газа. Как сообщается, на сегодняшний день немецкие газохранилища заполнены на 58%. Власти Германии планируют, чтобы к 1 ноября текущего года запасы голубого топлива достигли 90%. Однако на фоне проблем с «Северным потоком» импортеры должны закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам.