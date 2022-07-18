"Система Станиславского": Сергей Лавров высказался о перевоплощениях Зеленского Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский убедительно играл демократа в сериале "Слуга народа", пока на самом деле не пришел к власти.

"Вспомните, как убедительно В. Зеленский сыграл демократа в „Слуге народа“, борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще „за все хорошее“. Вспомните и сравните с тем, как он на посту президента мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру", - написал он в своей статье под названием "Об инсценировках как методе политики Запада" для издания "Известия".

Лавров также отметил, что антироссийский сценарий, по которому играет Зеленский, пишут в Европе, а продюсируют в США.

Ранее Лавров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал "Слуга народа" и вспомнить "себя того".

"Этот человек пришёл на президентский пост под лозунгами, которые он продвигал в сериале «Слуга народа». Я бы настоятельно посоветовал господину Зеленскому пересмотреть данный сериал и вспомнить себя того. Когда он свои иди излагал методом искусства. У него это получалось гораздо лучше. В настоящее время это откровенная игра на руку неонацистам в желании им понравиться и сохранить власть", - заявлял он.