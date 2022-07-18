Хакеры RaHDit передали в компетентные органы информацию о жителях России, сотрудничающих с разведкой Украины Фото: REUTERS

Хакеры RaHDit выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам. Отмечается, что документы касаются 2,5 тысячи человек.

"Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный", - рассказал один из хакеров группы РИА Новости на условиях анонимности.

Ранее российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные о тысяче сотрудниках Главного управления разведки военного ведомства Украины. Хакеры уточнили, что сформировать базу данных удалось с использованием изъянов в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.