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Политика18 июля 2022 0:48

Глава МИД Китая заявил, что страна не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине

Глава МИД также заверил, что Пекин не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Глава МИД Китая заявил, что страна не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине

Глава МИД Китая заявил, что страна не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Об этом сообщил в понедельник МИД Китая.

"Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, - заявил он в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Глава МИД также заверил, что Пекин не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.