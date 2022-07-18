Глава МИД Китая заявил, что страна не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Об этом сообщил в понедельник МИД Китая.

"Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, - заявил он в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Глава МИД также заверил, что Пекин не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.