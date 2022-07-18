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Экономика18 июля 2022 4:39

Bild: власти Германии не верят в полное возобновление поставок газа по "Северному потоку"

Правительство ФРГ обсуждает возможные меры для преодоления газового кризиса
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Правительство Германии опасается, что после планового обслуживания "Северного потока" Россия не полностью возобновит поставки газа

Правительство Германии опасается, что после планового обслуживания "Северного потока" Россия не полностью возобновит поставки газа

Фото: REUTERS

Власти Германии готовятся к тому, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа в Европу по "Северному потоку" после планового обслуживания газопровода. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на встречу главы ведомства канцлера Германии Вольфганга Шмидта с главами земельных администраций.

В частности, на этом мероприятии обсуждались возможные меры для преодоления газового кризиса.

"Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу "Северный поток — 1", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт kp.ru, западные эксперты прогнозируют, что Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание.

Напомним, министр нефти и энергетики страны Терье Осланд предупредил, что цены на электроэнергию в стране могут серьезно взлететь в случае, если газопровод "Северный поток – 1" так и не будет запущен после плановой инспекции.