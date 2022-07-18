Bild: власти Германии не верят в полное возобновление поставок газа по "Северному потоку"

Правительство Германии опасается, что после планового обслуживания "Северного потока" Россия не полностью возобновит поставки газа Фото: REUTERS

Власти Германии готовятся к тому, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа в Европу по "Северному потоку" после планового обслуживания газопровода. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на встречу главы ведомства канцлера Германии Вольфганга Шмидта с главами земельных администраций.

В частности, на этом мероприятии обсуждались возможные меры для преодоления газового кризиса.

"Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу "Северный поток — 1", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт kp.ru, западные эксперты прогнозируют, что Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание.

Напомним, министр нефти и энергетики страны Терье Осланд предупредил, что цены на электроэнергию в стране могут серьезно взлететь в случае, если газопровод "Северный поток – 1" так и не будет запущен после плановой инспекции.