Forbes: отключение «Северного потока» обернётся остановкой промышленности в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, пишет Forbes.

"В краткосрочной перспективе, если "Северный поток" не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия", - говорится в материале.

Отмечается, что основной удар на себя примет промышленный сектор, за счет нормирования потребления электроэнергии. Отсюда — сокращения рабочих мест и ограничения производства.

Ранее сообщалось, что обе нитки российского трубопровода "Северный поток" будут временно остановлены с целью плановой профилактики. График и план работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транзиту голубого топлива выше и ниже по потоку. Тем временем в Германии растут опасения, что Москва может окончательно отключить трубопровод.

Полная остановка "Северного потока" на декаду явно приведет к тому, что объем поставок по итогам месяца станет еще меньше, и США сохранят свое лидерство по поставкам газа в Европу и в июле. Что там будет в дальнейшем с ремонтом турбин, канадская бабушка надвое сказала. А вот последствия для экономики Германии в случае полной остановки поставок газа из России немецкие эксперты уже просчитали. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru