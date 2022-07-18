Четыре человека погибли при стрельбе в торговом центре в США

Неизвестный открыл стрельбу из винтовки по посетителям торгового центра в штате Индиана Фото: REUTERS

Четыре человека погибли, двое ранены в результате стрельбы в американском торговом центре в штате Индиана. Об этом сообщает телеканал BNO News в понедельник, 18 июля 2022 года.

По предварительным данным, огонь по людям открыл один из посетителей. Он принес с собой винтовку с несколькими магазинами и начал стрелять. Очевидцы утверждают, что слышали 20-30 выстрелов.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В связи с обнаружением в туалете подозрительного рюкзака в торговый центр также вызваны саперы.

Как ранее писал сайт kp.ru, несколько человек, в том числе россиянин, погибли из-за стрельбы в торговом центре Копенгагена. Начальник полиции столицы Дании Серен Томассен уточнил, что смертельные ранения получили 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний гражданин России.