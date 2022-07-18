Премьер Монголии рассказал, когда начнут строить газопровод "Силы Сибири - 2"

Строительство газопровода из России в Китай начнется в 2024 году, прогнозируют в Монголии Фото: REUTERS

Газопровод "Сила Сибири – 2" из России в Китай, проходящий через территорию Монголии, начнут строить в 2024 году. Соответствующий прогноз озвучил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Его слова приводит Financial Times.

"Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году", - уточнил Оюун-Эрдэнэ.

По его словам, окончательный маршрут прокладки нового газопровода еще находится в стадии обсуждения.

Как ранее писал сайт kp.ru, западные журналисты сообщили, что страны Европы обеспокоены в связи с совместным проектом России и Китая по строительству газопровода "Сила Сибири – 2", поскольку он может повлиять на поставки газа в Старый Свет.

По их оценкам, благодаря "Силе Сибири – 2" прокачка голубого топлива в Азию возрастет в два раза, тем самым повлияв на поставки газа в Европу. Ранее этот проект не беспокоил Запад, поскольку Евросоюз и Великобритания были озабочены спорами вокруг другого трубопровода – "Северный поток – 2".