Bild: правительство Германии ожидает чрезвычайных ситуаций зимой из-за дефицита газа

Цены на газ в Европе из-за энергетического кризиса могут подскочить в 2-3 раза Фото: REUTERS

В немецких регионах существует угроза чрезвычайных ситуаций в зимний период из-за дефицита газа. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные, озвученные на совещании по этой теме главы ведомства канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта с главами земельных администраций.

"Федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах", - говорится в публикации.

Власти Германии также опасаются, что газовый кризис в стране затянется до 2024 года. При таком развитии событий стоимость голубого топлива в Европе вырастет в 2-3 раза, что отразится на ценах для граждан, уточняет немецкий таблоид.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Германии готовятся к тому, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа в Европу по "Северному потоку" после планового обслуживания газопровода.

Напомним, глава Федерального сетевого агентства (входит в минэкономики Германии) Клаус Мюллер признал, что страна не переживет зиму без российского газа.