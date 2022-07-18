H&M окончательно уходит из России и объявляет распродажу Фото: REUTERS

Компания H&M заявила, что окончательно покидает Россию, назвав причиной «операционные проблемы и непредсказуемость будущего». Как сообщается в пресс-релизе, в рамках сворачивания бизнеса на время будут открыты магазины для проведения распродаж.

«Проведя тщательную оценку, мы посчитали невозможным продолжение бизнеса в РФ в текущей ситуации … Сейчас мы сфокусированы на обеспечении ответственного сворачивания операций и наилучшей поддержке наших коллег в ближайшие месяцы», - сказано в пресс-релизе H&M.

Напомним, в начале марта этого года шведский ретейлер H&M заявил о временной приостановке продажи товаров на территории России, указав на то, что обеспокоен «трагическим развитием событий на Украине». В компании также заявили, что исходя из соображений безопасности магазины закрыты пришлось на неопределенный срок закрыть и на Украине.

Как сообщал сайт kp.ru, сеть магазинов фирмы H&M в своем отчете в конце июня этого года сообщила, что после закрытия магазинов в России и Белоруссии потеряла перспективную прибыль на сумму более 22 млн долларов.