Украина устроила массированный ракетный обстрел Новой Каховки

Украина вновь ударила ракетами по Новой Каховке Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины произвели массированный ракетный обстрел города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

"Утром были очередные многочисленные ракетные удары, - уточнил Леонтьев. - ПВО работала, но все равно были в течение получаса попадания в районе города".

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина также нанесла удар по Новой Каховке американской РСЗО HIMARS в понедельник, 12 июля 2022 года. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены рынок и больница, уничтожены сотни квартир.

Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал. В результате погибли семь человек, еще около 60 получили ранения.