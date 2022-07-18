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Политика18 июля 2022 7:34

Украина устроила массированный ракетный обстрел Новой Каховки

Часть ударов отражена системой ПВО
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украина вновь ударила ракетами по Новой Каховке

Украина вновь ударила ракетами по Новой Каховке

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины произвели массированный ракетный обстрел города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

"Утром были очередные многочисленные ракетные удары, - уточнил Леонтьев. - ПВО работала, но все равно были в течение получаса попадания в районе города".

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина также нанесла удар по Новой Каховке американской РСЗО HIMARS в понедельник, 12 июля 2022 года. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены рынок и больница, уничтожены сотни квартир.

Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал. В результате погибли семь человек, еще около 60 получили ранения.