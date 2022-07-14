Российская ПВО сбила большинство ракет, выпущенных Украиной по Новой Каховке

Российская ПВО сбила 27 из 30 украинских ракет, выпущенных по Новой Каховке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большинство украинских ракет, выпущенных по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом рассказала замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

"Целились в жилые кварталы в центре города. Выпустили 30 ракет, но долетели только три. ПВО отработала слаженно и четко", - уточнила Губарева в своем телеграм-канале.

По ее словам, долетевшие ракеты нанесли незначительный ущерб, в частности, в некоторых домах выбиты стекла.

Как ранее писал сайт kp.ru, минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по району завода "Сокол" в городе Новая Каховка Херсонской области.

Напомним, Украина также нанесла удар по Новой Каховке американской РСЗО HIMARS в понедельник, 12 июля 2022 года. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены рынок и больница, уничтожены сотни квартир. Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал. В результате погибли семь человек, еще около 60 получили ранения.