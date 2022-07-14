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Политика14 июля 2022 8:56

Российская ПВО сбила большинство ракет, выпущенных Украиной по Новой Каховке

Власти Херсонской области утверждают, что целью ВСУ были жилые кварталы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российская ПВО сбила 27 из 30 украинских ракет, выпущенных по Новой Каховке

Российская ПВО сбила 27 из 30 украинских ракет, выпущенных по Новой Каховке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большинство украинских ракет, выпущенных по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом рассказала замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

"Целились в жилые кварталы в центре города. Выпустили 30 ракет, но долетели только три. ПВО отработала слаженно и четко", - уточнила Губарева в своем телеграм-канале.

По ее словам, долетевшие ракеты нанесли незначительный ущерб, в частности, в некоторых домах выбиты стекла.

Как ранее писал сайт kp.ru, минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по району завода "Сокол" в городе Новая Каховка Херсонской области.

Напомним, Украина также нанесла удар по Новой Каховке американской РСЗО HIMARS в понедельник, 12 июля 2022 года. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены рынок и больница, уничтожены сотни квартир. Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал. В результате погибли семь человек, еще около 60 получили ранения.