Песков назвал условие окончания спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Москвы на Украине завершится, когда все поставленные цели будут достигнуты, отметив, что четких временных рамок нет, а главным является эффективность.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ещё цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции», - заявил представитель Кремля в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого представил телеканал «Россия 24».

Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал на тот факт, что Вооруженные силы Российской Федерации имеют четкий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры, а также жертв среди мирного населения.

«Поэтому вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре», - добавил он.