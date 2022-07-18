Власти Шри-Ланки вновь объявили чрезвычайное положение Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил режим чрезвычайного положения в стране.

В опубликованном в понедельник, 18 июля, указе Викрамасингхе сказано, что чрезвычайное положение вводится «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества».

Напомним, серьезные протесты в стране начались на фоне истощения запасов топлива. Поставки нефти в республику прекратились из-за крупной задолженности за уже поставленные бензин и дизельное топливо. В итоге бензина на Шри-Ланке не хватает даже экстренным службам, а также наблюдается дефицит импортной еды и лекарств.

Как писал сайт kp.ru, 9 июля, толпа протестующих врывалась в резиденцию премьер-министра страны, а также в резиденцию президента, который успел покинуть здание за несколько минут до того, как туда ворвались участники массовых акций. Позже глава государства покинул Шри-Ланку, а временно исполняющим его обязанности стал премьер. 16 июля глава государства прилетел в Сингапур, откуда направил официальное письмо о своей отставке.