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Политика18 июля 2022 9:15

Посол России заявил, что Москва примет меры в случае размещения баз НАТО в Финляндии

Российский дипломат отметил, что подобное развитие событий не отвечает планам Хельсинки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол России заявил, что Москва примет меры в случае размещения баз НАТО в Финляндии

Посол России заявил, что Москва примет меры в случае размещения баз НАТО в Финляндии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что формальное вступление Финляндии в Североатлантический альянс не несет непосредственной угрозы для России, однако при размещении военной инфраструктуры НАТО в стране Москва будет вынуждена принимать меры.

«Если ... появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности», - заявил российский дипломат в понедельник, 18 июля, в эфире телеканала «Россия 24».

Кузнецов отметил, что подобное развитие событий не отвечает планам Хельсинки. По его словам, все это понимают внешнеполитическая и военно-политическая стороны Финляндии.

Напомним, 5 июля этого года послы 30 стран - членов Североатлантического альянса, а также министры иностранных дел Финляндии и Швеции, Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении этих двух стран в НАТО на официальной церемонии в штаб-квартире организации.