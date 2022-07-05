Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении стран в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции, Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран - членов Североатлантического альянса во вторник, 5 июля, подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на официальной церемонии в штаб-квартире организации.

«Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами», - приводит ТАСС слова генерального секретаря альянса Йенс Столтенберг.

Финляндия и Швеция смогут присоединиться к НАТО только после ратификации документов всеми странами – членами альянса.

Напомним, ранее Турция долгое время выступала против вступления Финляндии и Швеции в альянс, выдвинув несколько условий. Позже, 29 июня, Анкара согласилась на прием этих стран в НАТО. Как писал сайт kp.ru, в тот же день блок сделал официальное предложение по вступлению.

Тем не менее, как писал сайт kp.ru, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс вступления государств в альянс не будет двигаться без одобрения турецкого парламента, призвав «не суетиться» в этом вопросе.