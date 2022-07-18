Зеленский назначил Василия Малюка на пост врио главы СБУ

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Малюка на пост врио главы СБУ. Документ был опубликован на сайте офиса украинского лидера.

- Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины, — гласит текст указа.

Ранее Малюк занимал должность заместителя главы украинского МВД.

Напомним, днем ранее, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от занимаемой должности генерального прокурора страны «в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения»», а другим указом отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ). При этом Ивана Баканова отстранили по статье ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Сам украинский лидер объяснил его увольнение многочисленными фактами государственной измены в ведомстве.