Посол России заявил о почти полном замораживании контактов между Москвой и Хельсинки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что на сегодняшний день практически все межправительственные и межведомственные контакты между Москвой и Хельсинки заморожены, отметив, что это произошло по инициативе финской стороны.

«За последние месяцы наши финские - еще до недавнего времени добрые - друзья сделали все возможное, чтобы накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества на всех уровнях и во всех областях практически перестал существовать», - заявил российский дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, Кузнецов также заявил, что формальное вступление Финляндии в НАТО не несет какой-либо непосредственной угрозы для России, однако, по его словам, при размещении военной инфраструктуры альянса в стране Москва будет вынуждена принимать «необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности». Как отметил российский посол, подобное развитие событий не отвечает планам Хельсинки.