Песков ответил на вопрос о восстановлении прокачки газа в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопросы полномасштабного восстановления прокачки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» необходимо переадресовать компании «Газпром».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщение о скором возобновлении работы турбины Siemens для газопровода. Как ранее писал сайт kp.ru, российские журналисты выяснили, что Канада в минувшие воскресенье, 17 июля, отправила на самолете в Германию турбину Siemens. Предположительно, в Россию турбина должна прибыть к 24 июля текущего года, а доставят ее через Хельсинки.

«Эти вопросы основаны на сообщениях СМИ, там не было ни одного официального сообщения ни компании, ни покупателей, ни продавцов газа. Я предлагаю задать все эти вопросы "Газпрому", который на это квалифицированно ответит», - заявил пресс-секретарь российского президента в понедельник, 18 июля.