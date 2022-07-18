«Ъ»: турбина для «Северного потока» отправлена из Канады в Германию 17 июля 2022 года Фото: REUTERS

Канада 17 июля 2022 года отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в Германии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

"Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу "Северный поток" из России в Германию... Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие", - говорится в публикации.

Отмечается, что в России турбина должна прибыть к 24 июля 2022 года, ее доставят на пароме и по суше через Хельсинки.

Как писал сайт KP.ru, президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для "Северного потока". Он выразил уверенность, что Канаде не стоило принимать такое решение.

Ранее сообщалось, что обе нитки российского трубопровода "Северный поток" будут временно остановлены с целью плановой профилактики. График и план работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транзиту голубого топлива выше и ниже по потоку. Тем временем в Германии растут опасения, что Москва может окончательно отключить трубопровод.

Полная остановка "Северного потока" на декаду явно приведет к тому, что объем поставок по итогам месяца станет еще меньше, и США сохранят свое лидерство по поставкам газа в Европу и в июле. Что там будет в дальнейшем с ремонтом турбин, канадская бабушка надвое сказала. А вот последствия для экономики Германии в случае полной остановки поставок газа из России немецкие эксперты уже просчитали. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru