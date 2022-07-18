Недельная заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на треть

В России фиксируют увеличение заболеваемости коронавирусом Фото: REUTERS

В России почти на треть выросла недельная заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в понедельник, 18 июля 2022 года.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

В Оперштабе добавили, что рост числа инфицированных фиксируют в 68 регионах, из них в 22 он выше, чем в среднем по стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, 10 июля 2022 года коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что стало максимумом с 13 февраля текущего года.

Коэффициент заболеваемости демонстрирует среднее число людей, которые успевают заразить вирусом от одного носителя до изоляции. Соответствующие данные используют, в том числе, для оценки готовности регионов к снятию ограничительных мер, а позже - готовности к проведению массовых мероприятий.