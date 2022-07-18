"Газпром" зафиксировал исторический рекорд по объему поставок газа в Китай

17 июля 2022 года поставлен рекорд по объему поставок российского газа в Китай Фото: REUTERS

17 июля 2022 года зафиксирован исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщает "Газпром" в своем телеграм-канале.

В компании добавили, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта с китайской компанией CNPC.

Напомним, 2200 километров трубопровода "Сила Сибири" проложены по тайге, а это почти в два раза больше длины "Северного потока". Проектная мощность — 38 млрд кубометров газа в год.

По прогнозу главы минэнерго Александра Новака, за 30 лет, на которые подписан контракт на поставку газа в Китай, Россия получит более 300 миллиардов долларов.

"Сила Сибири" связала Иркутский и Якутский центры газодобычи и позволит газифицировать населенные пункты вокруг Ленска, Нерюнгри, Сковородино и Благовещенска.