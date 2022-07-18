Путин заявил, что темпы снижения бедности в России пока недостаточны

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что уровень бедности в России по итогам 2021 года снизилась на 11%. Соответствующие данные глава государства озвучил в понедельник, 18 июля 2022 года.

По словам Владимира Путина, именно снижение уровня бедности является основной целью национальных проектов.

Вместе с тем российский лидер выразил мнение, что такие темпы снижения уровня бедности пока недостаточны.

"По итогам прошлого года этот уровень (уровень бедности) снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны", - констатировал президент РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство России утвердило правила определения "границы бедности". Начальное его значение установлено на основе потребительской корзины на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. Это прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции.