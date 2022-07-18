Захарова ответила Кулебе на заявления о возможности переговоров «только после поражения России»

Захарова заявила, что Украина не хочет мира с Россией из-за позиции США Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель МИД России отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры с Москвой возможны «только после поражения РФ». По мнению Марии Захаровой, Киев подтвердил в очередной раз подтвердил, что не хочет мира.

«Ответ всем, кто упрекает Россию в «неведении переговоров с киевским режимом». Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению» – написала дипломат в Telegram.

Как писал сайт kp.ru, глава Министерства иностранных дел Украины заявил, что мирные переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Он отметил, что ход переговоров напрямую зависит от ситуации на фронте. По мнению Кулебы, сейчас нет оснований для диалога с Москвой.