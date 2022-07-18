Глава МИД Украины заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения»

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры с РФ возможны «только после ее поражения». Он отметил, что ход переговоров напрямую зависит от ситуации на фронте.

- Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — сказал он в интервью «Forbes Украина».

По мнению Кулебы, сейчас нет оснований для диалога с Москвой.

Заявление главы украинского МИД прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее мнению, позиция Киева по вопросу переговоров с Москвой является «напетой Вашингтоном песней».

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима». В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июля 2022 года можно прочитать здесь.