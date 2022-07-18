В США сообщили, что арабские шейхи высмеяли просьбу Байдена

Джо Байден Фото: REUTERS

Журналист The American Thinker Моника Шоуолтер раскритиковала визит американского лидера Джо Байдена в Саудовскую Аравию, назвав его провальным.

Она сообщила, что Байден пытался уговорить шейхов увеличить добычу нефти. Однако у США и арабских стран разные цели, поэтому над просьбой главы государства «посмеялись», считает Шоуолтер.

- Саудовцев никогда не держали за дураков, и они ясно видят, что Джо приполз умолять их спасти его шкуру — глупая просьба, учитывая, как сам Джо заклеймил их перед всем миром нарушителями прав человека, — отметила журналистка.

Ранее эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил, что Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена. Специалист напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.

До этого аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что у США есть возможность оказания давления на компании, закупающие российскую нефть, что может привести к вынужденному увеличению дисконта со стороны России. В связи с тем, что у правительства США есть возможность вводить санкции против любого банка мира, это ставит под угрозу работу части компаний, которые планируют покупать российскую нефть, пояснил он.