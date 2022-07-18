Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Таджикистаном с 30 августа 2022 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Таджикистаном с 30 августа этого года, сообщают «Российские железные дороги».

«С 30 августа в расписание вернутся международные поезда формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон», – сказано в Telegram-канале «РЖД».

Уточняется, что с 30 августа начнет курсировать поезд сообщением Душанбе – Волгоград с отправлением один раз в неделю из Душанбе (по вторникам) и из Волгограда (по пятницам). С 7 сентября начнет курсировать поезд Худжанд – Волгоград – он будет отправляться один раз в неделю из Худжанда (по средам) и из Волгограда (по субботам).

Как сообщили в «РЖД», продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Как писал сайт kp.ru, ранее финская компания VR Transpoint сообщила, что не планирует возобновлять движение поездов Allegro из Хельсинки в Санкт-Петербург, которое было приостановлено в конце марта на фоне санкций Евросоюза.