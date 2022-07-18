Войска ЛНР обнаружили штаммы опасных вирусов в украинских лабораториях Северодонецка и Рубежного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В оставленных Вооруженными силами Украины биолабораториях в Северодонецке и Рубежном были обнаружены штаммы опасных вирусов, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Есть штаммы опасных вирусов, есть другие опасные препараты, которые могли навредить окружающей среде и людям. Обнаружено большое количество препаратов, не зарегистрированных в Минздраве Украины, но видно, что они шли на потоковое производство, то есть они производились в промышленных масштабах», – рассказал он ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Марочко сообщил, что в рядах украинских военных есть «черные трансплантологи». По его словам, иностранные хирурги проводят операции на территории Донбасса, перевозят органы на Украины и затем отправляют их на Запад. При этом цена органов вырастает многократно.