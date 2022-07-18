Стивен Кинг пообещал «Зеленскому» помочь Украине в информационной войне

Стивен Кинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пранкеры Вован и Лексус позвонили американскому писателю Стивену Кингу, представившись украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ходе беседы блогеры предложили Кингу написать ужастик о жестоком обращении русских с националистами батальона «Азов»*, а затем выдать эту историю за правду. Писатель пообещал сделать все, что от него зависит.

- Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место, — заявил Кинг.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров представил пародийный ролик о капитуляции Украины, в котором артист, играющий роль украинского президента, подписывает документ о капитуляции. Как сообщал «КП-Северный Кавказ», авторами видео стали известные российские пранкеры Вован и Лексус. Во ходе подписания документа о капитуляции на плече участника ролика лежит чья-то рука. Кому она принадлежит, выясняется только в конце ролика, когда «Зеленский» произносит слова «Ахмат – сила».

*против бойцов батальона в РФ возбуждено уголовное дело