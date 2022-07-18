В Чувашии работают 69 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса и растет число самозанятых

Дмитрий Краснов рассказал, что в республике на данный момент функционируют более 69 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а число самозанятых граждан постоянно растет.

В ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» гарантийным фондом Чувашии заключено 160 договоров поручительства с предпринимателями на сумму свыше 670 миллионов рублей. Это дало возможность привлечь порядка 2 миллиардов кредитных средств. За минувшее полугодие Агентством поддержки малого бизнеса выдано более 220 микрозаймов.

С 5 июня по 6 июля в Чувашии принимали заявки на возмещение части затрат на приобретение оборудования.

«Всего подана 51 заявка на сумму свыше 60 миллионов рублей. До 25 июля рабочая группа осуществит проверку на соответствие условиям и требованиям, а также выезд по месту нахождения оборудования с целью установления факта его наличия и работоспособности. Предварительный срок проведения заседания комиссии – 28 июля. Какого эффекта мы ожидаем? Это увеличение рабочих мест на предприятиях и рост объема выручки», - пояснил Дмитрий Краснов.

В случае одобрения заявки предприятия малого и среднего бизнеса получат возможность возмещения из республиканского бюджета 30% затрат на приобретение оборудования. Для предпринимателей, действующих свыше одного года, максимальная сумма достигнет 10 миллионов рублей.

В следующем месяце правительство Чувашии распределит гранты между социальными предприятиями, бюджет республики профинансирует до 75 процентов от суммы проекта.

«Ожидаем, что будет создано 16 рабочих мест, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, не менее 5 тысяч детей пройдут обучение в детских центрах развития, будет модернизирована материально-техническая база 9 социальных предприятий», - пояснил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.