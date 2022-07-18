Канцлер Австрии исключил вступление страны в НАТО

Канцлер Австрии Карл Нехаммер Фото: REUTERS

Австрия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии, заявил канцлер страны Карл Нехаммер на пресс-конференции.

«Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской спецопераций на Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии не ведется», – сказал политик.

По словам главы австрийского правительства, Вена привержена совместной с Евросоюзом политики в международной сфере и сфере безопасности. Кроме того, добавил он, Австрия планирует больше вкладываться в собственную оборону.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран-членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении Хельсинки и Стокгольма в НАТО.