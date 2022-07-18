Экс-вице-премьер Вологодской области Кольцов возглавил правительство Запорожья

Бывший первый заместитель главы Вологодской области Антон Кольцов Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Бывший первый заместитель главы Вологодской области Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области. Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Экс-вице-премьер Вологодской области является выпускником «Школы губернаторов» (Высшей школы государственного управления РАНХиГС). Имеет опыт работы в металлургической отрасли.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил российских управленцев на должности глав четырех министерств республики – образования и науки, здравоохранения, угля и энергетики и министерства доходов и сборов.