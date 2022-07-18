Спецкор «Комсомольской правды» Коц рассказал о разгроме белорусских наемников российским спецназом у Лисичанска

Спецкор «Комсомолки» Коц рассказал о разгроме белорусских наемников российским спецназом у Лисичанска Фото: Александр КОЦ

Белорусские наемники, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украине, были разгромлены бойцами российского спецназа у Лисичанска в Луганской области. Об этом рассказали сами наемники специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу.

В своем Telegram-канале журналист сообщил, что белорусские наемники отправились в сторону Лисичанска 25 июня для прикрытия украинских войск, уходивших из города. К моменту их приезда недалеко от нефтеперерабатывающего завода шли активные бои. После того, как было принято решение о продвижении вперед, белорусские наемники оказались «в тылу противника».

«Когда попробовали отступить, то столкнулись с ротой противника, которая готовилась к атаке на НПЗ. Завязался очень тесный бой, дистанция до противника была всего около 15 метров. Все начали стрелять, падать, отползать. Уже на высоте на нас выехала российская техника. Она была спрятана в «зеленке» и завелась, когда начался бой. После обстрелов из танка и пулеметных очередей с «Тигров» у нас появились первые тяжелораненые. Эвакуировать их оттуда не было никакой возможности, так как там открытая местность», – рассказал один из бойцов.

Напомним, «Комсомольская правда» выпустила документальный фильм о событиях в Донбассе. В нем показаны страшные события от лица наших корреспондентов, которые работали там восемь лет назад и находились под постоянными обстрелами.