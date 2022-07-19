В Госдепартаменте США утверждают, что попытки Китая помочь России обойдутся ему дорого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся. Не только со стороны США, мы работаем с десятками стран по всему миру», - заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

При этом Прайс утверждает, что США не видят того, чтобы Китай был вовлечен в обходе антироссийских санкций или предоставлении продукции военного назначения России.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявит руководству КНР, что американская сторона предпримет меры, если окажется, что на самом деле Китай поддерживает проведение российской спецоперации на Украине. Также американский представитель добавил, что Соединенные Штаты "не будут сомневаться в том, чтобы предпринять меры" в отношении Пекина.

Накануне министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. По его словам, Пекин не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров".